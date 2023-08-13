Новосибирск, 13 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Жительница села Кайлы в Мошковском районе Новосибирской области Светлана Васькова пропала без вести после того, как ушла из терапевтического отделения районной больницы.

«Мошковская Новь во «ВКонтакте» Светлана Васькова

Как сообщили в группе местной газеты «Мошковская Новь» в соцсети «ВКонтакте», 38-летняя женщина ушла из больницы ещё 9 августа, не взяв с собой телефон.

Известно, что у пациентки диагностировали эпилепсию, о её пропаже в полицию заявил сожитель. Пропавшая была одета в жёлтую тунику, чёрные брюки и чёрные кроссовки c белой подошвой. На вид женщине около 40 лет, она худощавого телосложения с тёмными волосами немного ниже плеч.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле в Свердловской области в течение полутора месяцев шли поиски пропавшего 24 июня 63-летнего Валерия Романова. Мужчину обнаружили мёртвым. Причина его гибели не уточняется.

До этого стало известно, что пропавшая в Твери женщина с двухлетней дочерью самостоятельно вернулась с ребёнком домой. Она ушла из дома 7 августа и перестала выходить на связь.