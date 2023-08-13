Уссурийск, Приморский край, 13 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В город Уссурийск Приморского края для борьбы с последствиями подтопления прибыли спасатели из Хабаровска, сообщило 13 августа МЧС Приморья.

Виталий Аньков/РИА Новости

В страдающий от наводнения Уссурийск прибыли специалисты Амурского спасательного центра МЧС России и инженерная техника.

«В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор», — сообщили в МЧС.

Специалисты, прибывшие на помощь, проведут в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке полотна на размытых дорогах. Также они возведут защитные дамбы.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодняшний день в Приморском крае оказались затопленными 4368 жилых домов, более пяти с половиной тысяч приусадебных участков и 43 участка дорог. 28 населённых пунктов края оказались в изоляции из-за паводка, 13 населённых пунктов остались без света.

Такая ситуация наблюдается в 16 муниципальных образованиях региона. МЧС сообщило об эвакуации из затопленных домовладений более двух тысяч человек, из них 405 детей.