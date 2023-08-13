Москва, 13 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на разгуливавшего с пистолетом жителя Москвы. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба СК.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что на трассе в районе Люберец мужчина стрелял из травматического оружия по проезжающим мимо автомобилям.

Главное следственное управление подмосковного СК начало проверку по этому факту.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Я. А. Яковлеву возбудить уголовное дело и представить доклад обо всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа полицейские задержали 34-летнего жителя Волгограда, который в июне открыл стрельбу в одном из кафе города и ранил трёх мужчин. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

До этого в центре Москвы на Моховой улице произошло ДТП, а затем конфликт между водителями автомобилей. Один из участников конфликта применил травматическое оружие против оппонента. Позднее полиция оперативно задержала стрелявшего в Москве после ДТП.