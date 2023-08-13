Мариуполь, ДНР, 13 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. После освобождения Мариуполь в ДНР благодаря работе строителей за год стал совершенно другим городом. Об этом 13 августа заявил врио главы республики Денис Пушилин во время выступления в честь Дня строителя.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас — это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения», — процитировало его слова РИА Новости.

Врио главы ДНР уточнил, что в течение полутора лет в городе удалось восстановить даже сильно разрушенные дома, от которых практически ничего не осталось.

«Некоторые дома, про которые при первой оценке говорили, что ничего не сделаешь, под снос, — нет, глянули, посмотрели: всё сможем. И сейчас уже практически готовые дома. Практически прямо новые», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и проинспектировал ход работ по восстановлению школ, вузов и парков города. Также он проверил состояние новых построенных социальных объектов.

Пушилин в июле 2023 года заявлял, что численность населения Мариуполя сейчас составляет порядка 280 тысяч человек. По его словам, главный драйвер развития города — строительство, а потому без работы в городе уже никто не остаётся.