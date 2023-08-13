Геническ, Херсонская область, 13 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Подразделения группировки российских войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении лодку, три миномёта и американскую гаубицу М777 украинской армии. Об этом 13 августа рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Алексей Коновалов/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены лодка и пять боевиков ВСУ», — сказал он.

Представитель экстренных служб уточнил, что также были уничтожены: позиция подразделений украинских войск, в результате чего ликвидировано пять военных ВСУ и ещё четверо ранено; три украинских миномётных расчёта, в результате чего уничтожено 13 украинских боевиков и ещё семь ранено; а также гаубица М777 с боекомплектом, в результате чего ликвидировано три военных ВСУ и четверо ранены.

Он отметил, что ещё один украинский миномётный расчёт ликвидировали в островной зоне, а также гаубицу «Мста-Б» и пункт дислокации ВСУ — на каховском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа стало известно, что российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30 и САУ «Гвоздика» ВСУ с боекомплектами. В результате ликвидировали восемь украинских военных, ещё четверо — ранено.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 11 августа рассказал, что восстановление Каховской ГЭС, подорванной украинскими войсками, в ближайшем времени невозможно. Сальдо добавил, что сейчас станция по понятным причинам не функционирует.