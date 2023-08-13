Саратов, 13 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В Саратове скончался 18-летний молодой человек, пострадавший в результате пожара на складе с этиловым спиртом. Об этом 13 августа сообщили в региональном управлении СК.

МЧС России по Саратовской области

В ведомстве начали проверку обстоятельств его смерти.

«По предварительным данным, 12 августа 2023 года скончался 18-летний молодой человек, который 11 августа с ожогами на теле, полученными от легковоспламеняющейся жидкости, был доставлен в медицинское учреждение с территории гаража, расположенного на Брянском проезде», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Следователи назначили ряд экспертиз.

Пожар на складе в Саратове вспыхнул во второй половине дня 11 августа. Предположительно, в кирпичном здании в Брянском проезде, 14 хранился этиловый спирт.

Площадь пожара составила 400 кв. м., к тушению возгорания привлекли 14 единиц пожарной техники. В результате произошедшего пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 августа загорелся склад в промышленной зоне в городе Одинцово Московской области. Возгорание распространилось на 2 тыс. кв. м, в 23:53 мск его удалось локализовать.

Склад, на котором вспыхнул пожар, расположен в доме номер 30а на улице Зелёной. Причины ЧП выясняются. Открытое горение удалось ликвидировать утром следующего дня.