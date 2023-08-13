Луганск, 13 августа, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Киевские власти направят в Харьков военкомов с Западной Украины для проведения мобилизационных мероприятий. Об этом 13 августа рассказал источник в силовых структурах ЛНР.

Сергей Корсун ИА Регнум

«По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник уточнил, что украинские власти приняли такое решение, так как военкомы в Харькове лояльны к России и из-за этого не выполняют планы по мобилизации, а также занимаются коррупционными схемами и не делятся деньгами с Киевом.

«Поэтому нужно направить безжалостных к населению Восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны», — пояснил он.

По мнению источника, в результате таких действий в первую очередь будут страдать мирные жители.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Киеву придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей. По его словам, это необходимо для ротации военных ВСУ, в данный момент находящихся в зоне боевых действий.

Ранее в украинской Верховной раде допустили проведение на Украине всеобщей мобилизации. По словам депутата Рады Александра Дубинского, зимой 2023–2024 годов в стране может быть объявлена полная мобилизация и власти уже начали готовиться к такому решению.