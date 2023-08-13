ДНР, 13 августа, 2023, 09:17 — ИА Регнум. ВСУ, отходя после неудачной попытки атаки на позиции российских военных в районе посёлка Первомайское в ДНР, бросили своих раненых, заявил 13 августа российский разведчик-доброволец с позывным Ганс.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что ВСУ на этой неделе атаковали передовые позиции Первомайского. Атаку они осуществили пятью группами по 10–12 человек. Российские артиллеристы отвечали на эти попытки атаковать всю ночь.

Российские военные поразили точным ударом здание, в котором прятались остатки подразделения ВСУ. Взрыв оказался мощным — видимо, взорвался боекомплект.

«Утром за ними приехала машина эвакуации. <…> Отмечу, что эвакуационная машина, бросив раненых, быстро отступила», — сообщил Ганс.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа российский военный с позывным Стрела рассказал, что при отступлении из посёлка Новосёловское в ЛНР ВСУ бросили тела погибших.

За сутки российские военные эвакуировали с этого участка фронта семь тел. Их передадут украинской стороне, пояснил Стрела.