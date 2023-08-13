Москва, 13 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. На северном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения электропоездов из-за падения человека на пути. Об этом 13 августа сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Эдуард Корниенко/Известия

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позднее Дептранс сообщил, что движение электропоездов на Замоскворецкой линии снова ввели в график.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы на рельсы упал мужчина. В результате временно остановили движение поездов от станции «Южной» до станции «Нагорной».

Позднее в экстренных службах уточнили, что упавший на рельсы мужчина скончался. Затем движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график.