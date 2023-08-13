Пекин, 13 августа, 2023, 09:27 — ИА Регнум. ВСУ потерпели неудачу в попытках контрнаступления из-за неудачного развёртывания своих частей и медленного продвижения вперёд. Об этом 12 августа написало китайское издание Guancha со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор публикации подчеркнул, что главным фактором провала контрнаступления украинских войск оказались колоссальные потери, из-за которых ВСУ «просто не могли добиться прорыва».

Отмечается, что киевским военным также пришлось перебрасывать подразделения на север для противостояния российскому наступлению.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в украинской армии растёт недовольство на фоне отсутствия успехов на передовой и из-за этого зону боевых действий стали массово покидать даже иностранные наёмники. Эксперт отметил, что бегство может охватить и основной состав ВСУ.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ, по его утверждению, идёт по плану. Он также назвал действия украинских военных эффективными.

Контрнаступление ВСУ началось с 4 июня. В Министерстве обороны России рассказали, что украинские войска не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений, однако понесли большие потери, потеряв за это время 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.

Президент России Владимир Путин 30 июля рассказал, что украинская армия сменила тактику для сохранения бронетехники и теперь использует на передовой только пехоту. Глава государства уточнил, что причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее.