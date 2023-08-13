Мелитополь, 13 августа, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Украинские военные смогли войти и закрепиться в северной части населённого пункта Урожайное в ДНР через две недели тяжёлых боестолкновений. Об этом 13 августа сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

По словам Рогова, около Урожайного на направлении Времевского выступа запорожского фронта наблюдается тяжёлая и тревожная ситуация.

«Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боёв за этот населённый пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного», — написал он.

Глава движения уточнил, что для того, чтобы пройти вперёд на пару сотен метров, ВСУ провели большое количество попыток атак и потеряли две из четырёх штурмовых групп морпехов и несколько единиц бронетехники.

Рогов уточнил, что ВСУ активно наносят авиационные удары по российским позициям планирующими бомбами и используют дроны-камикадзе и сбрасывающие боеприпасы, а также бросают в бой всё новые подразделения, не жалея украинских военнослужащих.

«Цель врага очевидна — взятие контроля над Старомлыновкой, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное», — пояснил он.

При этом Рогов подчеркнул, что заявления Киева о захвате Урожайного не соответствуют действительности, так как российские войска продолжают удерживать позиции в южной части населённого пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ попытались закрепиться в Урожайном. Он уточнил, что артиллерия и авиация ВС России уничтожили украинские войска, техника которых так и осталась в населённом пункте.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Пречистовки (ДНР). По его словам, также российские военные нанесли удары по живой силе ВСУ ещё на трёх участках фронта.