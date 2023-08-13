Киев, 13 августа, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Счетная палата Украины и власти США организовали два аудита средств, направленных Киеву в качестве бюджетной поддержки, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

РИА Новости

Эти организации проверят выплату заработной платы учителям и преподавателям, предоставление помощи беженцам, выделение дотаций предпринимателям, потерявшим доход, а также перечисление субсидий домохозяйствам на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Кроме того, они изучат выплату заработной платы медикам за счет бюджетной поддержки.

Гончаренко отметил, что итоги аудиторской работы будут переданы Конгрессу США и другим органам для анализа целесообразности дальнейшей международной финансовой поддержки, запрашиваемой Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что киевский режим создает видимость борьбы с коррупцией, чтобы скрыть реальную природу украинской государственности. Эксперт считает, что Украина осталась в феодальном прошлом, в котором «княжение означало кормление».

Он пояснил, что любой украинский чиновник, занимая должность, просто «кормится», используя служебное положение. При это он ещё и выплачивает начальству определённую мзду, которая не доходит до государственной казны, оседая в карманах. Мухин добавил, что именно по этой причине Киеву выгодно затягивать вооружённый конфликт, который приносит всё больше доходов из-за выделения Западом новых траншей.