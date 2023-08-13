Нижний Тагил, Свердловская область, 13 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области полтора месяца искали пропавшего 24 июня 63-летнего Валерия Романова. Мужчину обнаружили мёртвым. Об этом сообщили волонтёры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Найден, погиб», — написали волонтёры в соцсети «ВКонтакте».

Сайт TagilCity уточнил, что мужчина в день пропажи сбежал из машины скорой помощи. Его везли в нижнетагильскую больницу №4. Позднее его видели в пункте приёма металлолома, где он выпивал спиртное. При себе у мужчины был сотовый телефон, однако всё это время он оставался недоступен.

Причина гибели мужчины не раскрывается.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Дегтярске Ревдинского округа нашли пропавших в Свердловской области 43-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. В полиции уточнили, что женщина, уходя из дома, взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. Предполагалось, что она могла уйти к знакомому, с которым познакомилась в клинике, где проходила лечение. Так и оказалось. Женщина отказалась вернуться домой с супругом и захотела остаться со своим новым знакомым.

В Челябинской области 34-летнего ведущего праздников из Магнитогорска Александра Нурмухаметова нашли мёртвым. Четыре дня мужчину искали более 50 человек. Его тело обнаружили 9 августа недалеко от горнолыжного центра «Банное» в Абзелиловском районе Башкирии. Причина смерти устанавливается.