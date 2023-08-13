Питтсбург, США, 13 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. При взрыве жилого дома в пригороде Питтсбурга (американский штат Пенсильвания) погибли как минимум четыре человека. Об этом 13 августа сообщил телеканал ABC.

Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным источника, один пострадавший в результате взрыва пребывает в критическом состоянии и ещё один числится пропавшим без вести.

Уточняется, что взрыв прогремел в одном из жилых домов и после этого вспыхнул пожар, который перекинулся на расположенные рядом здания. В результате три дома сгорели полностью, ещё несколько зданий получили материальный ущерб.

Также указывается, что для ликвидации возгорания на место направлялись 18 пожарных бригад, спасательные операции из-за погодных условий приостановили до утра. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в частном доме в городе Дербенте в Дагестане произошёл взрыв бытового газа. В результате в здании выбило стёкла.

Позднее стало известно, что в результате взрыва пострадали четыре человека, включая ребёнка. Следователи прокуратуры Дагестана возбудили уголовное дело по этому факту.