Пекин, 13 августа, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика осудила Соединённые Штаты Америки за организацию транзита замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ через американскую территорию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая, опубликованном в воскресенье, 13 августа.

Иван Шилов ИА Регнум Тайвань и Китай

«Китай выступает решительно против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, а также против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или обоснованием посещали США», — говорится в заявлении.

По мнению китайской стороны, Соединённые Штаты Америки и Тайвань под видом транзита организовали для Лай Циндэ возможность осуществить в США политическую деятельность, что нарушает принцип «одного Китая».

Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что тайваньский вопрос является главной красной линией в китайско-американских отношениях.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой оплатить оружие Тайваню из бюджета, предназначенного для обеспечения Украины вооружением. По данным издания, запрос американского президента связан с якобы растущей угрозой с китайской стороны.