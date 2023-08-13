Париж, 13 августа, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Россия выиграла новый «джекпот», продолжая обходить ценовой потолок на нефть, установленный странами Запада. Об этом написал в своём микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Он сослался на данные Международного энергетического агентства (МЭА) и напомнил, что в июле сырье марки Urals продавалось по цене $64,41. При этом предел стоимости на нефть, продвигаемый «Большой семёркой» (G7) на мировом рынке, составляет $60.

Политик также отметил, что нефтяные доходы России в июле побили рекорд с учетом показателей последних восьми месяцев. Асселино считает, что это связано с сокращением объемов добычи нефти в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа МЭА опубликовало отчёт, согласно которому Россия в июле сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, российская экономика получила во втором месяце лета доход, равный $15,3 млрд.

В агентстве уточнили, что 80% поставленной из РФ нефти получили Китай и Индия. 12 августа газета «Взгляд» написала, что Европа столкнулась с аномалией в ценообразовании — мазут на континенте стал дороже нефти, чего не наблюдалось с 1990 года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что такие события являются следствием дефицита тяжёлых нефтепродуктов, которые Россия до санкций в больших объемах продавала Европе.