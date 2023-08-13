Пекин, 13 августа, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Американская стратегия по истощению России посредством вооружённого конфликта с Украиной потерпели полный провал, написал обозреватель Дау Ланьцзян в статье для портала «Гуанча».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Автор публикации отметил, что ВСУ сначала столкнулись с значительными потерями тяжелой техники, а после начали беречь бронемашины и стали отправлять на штурмы российских позиций свою пехоту. Из-за такого решения командования всё оказалось завалено телами украинских военных.

Эксперт считает, что у властей Украины нет способов исправить ситуацию, что заставляет их нервничать. Он добавил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 20% вооружения и техники, включая то, что было поставлено Западом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что рано или поздно кураторы президента Украины Владимира Зеленского поймут, что они проигрывают. Парламентарий считает, что после такого осознания они решатся на смену руководителя киевского режима.

12 августа советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ якобы ведётся по намеченному плану. Он добавил, что всё высказывания о медлительности украинских войск следует расценивать как инфантилизм.