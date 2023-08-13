Екатеринбург, 13 августа, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Сейф автосалона в Екатеринбурге вскрыл работавший в организации охранник, похитил семь миллионов рублей и уехал отдыхать. Об этом 13 августа сообщает новостной портал «E1» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

kalhh Сейф

Отмечается, что 49-летний мужчина был ранее судим и знал, что в сейфе хранится крупная денежная сумма. Однако в автосалоне доверяли работнику и оставляли у него ключ от хранилища. Вычислить похитителя удалось благодаря установленным камерам наружного видеонаблюдения.

Мужчина был объявлен в розыск и оперативно обнаружен на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти. 49-летний похититель с размахом тратил украденные деньги, развлекаясь в ресторанах и саунах. Охранник признался, что изначально хотел взять незаметно из сейфа несколько купюр, но увидев воочию пачки банкнот, не удержался от искушения и забрал всё. Мужчина успел потратить около миллиона из украденной суммы. За кражу в особо крупном размере охраннику грозит длительный тюремный срок.

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