ДНР, 13 августа, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Российские добровольцы при поддержке артиллерии отразили атаку пяти групп Вооружённых сил Украины на село Первомайское Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал РИА Новости российский разведчик с позывным Ганс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Российские добровольцы точным огнём артиллерии отразили атаку на село Первомайское на авдеевском направлении пяти групп ВСУ по 10-12 человек в каждой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «РИА Новости: ДНР».

Отмечается, что на место обстрела попыталась прибыть украинская эвакуационная машина. По словам российского разведчика, эвакуационная машина досрочно покинула место боевых действий, бросив оставшихся военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Стрела сообщил, что российские военнослужащие обнаружили в посёлке Новосёловское Луганской Народной Республики тела погибших украинских военных. По его словам, украинская сторона не предпринимала никаких попыток вернуть останки погибших родным.