Новый, 536-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника над территорией Белгородской области. По данным Минобороны РФ, террористическая атака пресечена около 4:00. «Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Беспилотник

Тем временем штурмовики РФ овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, в ходе боевых действий российские военные овладели тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана (Харьковская область).

На краснолиманском направлении передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Вооружённые силы Украины потеряли 80 человек личного состава.

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