Абуджа, 13 августа, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Члены парламента Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) пытаются разрешить разногласия, которые появились после планов организации начать военную интервенцию в Нигер, где в конце июля произошел госпереворот. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Депутаты должны согласовать единую позицию, чтобы принять конкретное решение. Некоторые парламентарии считают, что восстановить конституционный порядок в стране можно только путём дипломатии и диалога.

Эта группа депутатов призывает снять санкции против Нигера, которые были введены ранее решением ECOWAS. Парламентарии полагают, что ограничения «бьют по гражданам, а не по лидерам переворота».

Другая часть членов парламента призывает перейти к решительным действиям и начать интервенцию в Нигер.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС вслед за США и Францией поддержал скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Глава республики добавил, что его страна отправит для вторжения от 850 до 1100 тысяч своих военнослужащих.

11 августа ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок «по техническим причинам» встречу глав генштабов государств, которые входят это сообщество. На мероприятии должны были обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации.