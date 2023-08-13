Красный Лиман, ДНР, 13 августа, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» Вооружённых сил России отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 13 августа, РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.

По его словам, в результате боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли 80 человек личного состава, а также одну БМП, бронированную машину и 120-миллиметровый миномёт.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что на сватовском направлении российские военнослужащие отразили две попытки атак ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 12 августа, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки на краснолиманском направлении потеряли до 90 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.