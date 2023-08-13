Ниамей, 13 августа, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Санкции, введённые санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, призвал отменить глава переходного правительства страны Али Ламин Зейн. Об этом 12 августа сообщил телеканал RTN.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Али Ламин Зейн был назначен на должность премьер-министра главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани. В этом качестве Зейн встретился с делегацией религиозных лидеров Нигерии, прибывших в Ниамей с посреднической миссией.

Премьер-министр назвал встречу очень важной для сближения Нигера и Нигерии указал, что религиозные лидеры передали ему послание от президента Нигерии. В нём идёт речь об отмене санкций ЭКОВАС. Зейн назвал ограничительные меры ЭКОВАС в отношении Нигера «бесчеловечными, несправедливыми и неприемлемыми», так как они противоречат положениям и правилам, установленным сообществом.

«Мы по-прежнему открыты для посредничества в целях снятия всех этих ограничений и нормализации ситуации», — резюмировал премьер-министр Нигера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Евросоюз готовит введение индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз продолжит поставки в Нигер гуманитарной помощи и останется на стороне народа страны, «в особенности во имя защиты их прав человека».