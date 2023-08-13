Москва, 13 августа, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, певец и рок-музыкант Александр Маршал провёл в зоне специальной военной операции (СВО) концерт для раненых бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также для других военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Маршал

Его пригласил выступить перед военнослужащими руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета, Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров. Концерт был посвящен Дню ВДВ.

«Я очень благодарен генерал-майору Петрову, он мне позвонил и спросил, можешь выступить, а у меня как раз эти пара дней свободные от поездок, много сейчас приходится ездить, и я согласился», — заявил певец.

Маршал признался, что уже не раз бывал с концертами в Донбассе. Артист подчеркнул, что для него является честью выступать перед участниками спецоперации.

Певец пожелал бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию, скорейшего выздоровления и победы над противником.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Александр Маршал заявил, что поддерживает провидение СВО, поскольку знает много историй, о которых мало, кто знает. Он уточнил, что речь идёт о событиях, которые происходили на Украине, в том числе ещё до начала спецоперации.

Певец отметил, что пытался тоже начать боевую службу, но его не взяли из-за возраста. В апреле 2017 года Украина включила Маршала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Кроме того, с марта 2023 года артист находится в «черном списке» Латвии за поддержку СВО.