Херсонская область, 13 августа, 2023, 05:37 — ИА Регнум. 19 жителей Снигирёвского района Херсонской области Украины, расположенной на правом берегу Днепра, арестовали за пророссийские взгляды. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил глава района Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По нашей информации, в Снигирёвском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды», — приводит ТАСС слова Барбашова.

По его словам, местные украинские власти проводят «зачистку от пророссийско настроенных граждан», чтобы Вооружённые силы России получали меньше информации о перемещении украинских войск в этом районе.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Юрий Барбашов сообщил, что Вооружённые силы Украины в Снигирёвке Херсонской области накапливают силы для штурма Днепра. По его словам, ВСУ превращают город в пункт накопления, координации и сортировки войск.