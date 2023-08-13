Анкара, 13 августа, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Турция успешно запустила в космос со стартовой площадки в Игнеаде свою зондирующую ракету, чтобы в будущем вывести на околоземную орбиту микроспутники, сообщило в своём микроблоге Турецкое космическое агентство.

skeeze Запуск ракеты

Старт был испытательным. Основные системы ракеты разработала турецкая корпорация Roketsan. Ракета должна подняться на расчётную высоту 550 км, которой ранее Турции достичь не удавалось.

Проведённый старт является частью программы «Система запуска микроспутников». Проект нацелен на изучение возможностей по выводу микроспутников на орбиту от 300 до 400 км.

Аппарат должен доставлять в космос до 100 кг полезной нагрузки. Roketsan также занимается разработкой ракеты-носителя с ещё большей грузоподъёмностью и дальностью полётов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года Турция пообещала отправить на Луну к 2023 году свою ракету. Кроме того, специалисты из этой страны на тот момент времени завершили процесс интеграции первого турецкого спутника дистанционного зондирования Земли Imece.

В январе 2022 года в космос запустили первый турецкий «карманный» спутник Grizu-263. Его доставила на орбиту ракета-носитель SpaceX Falcon 9, которая стартовала с мыса Канаверал (США).

Grizu-263 является разработкой Университета им. Бюлента Эджевита. Его создавали примерно два года. Спутник весит 250 граммов и имеет габариты 5 см х 5 см х 5 см. Его решили разместить на высоте 525 км от Земли.