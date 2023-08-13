Вашингтон, 13 августа, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Трудности при проведении предвыборной кампании ожидают президента США Джозефа Байдена в связи с тем, что расследование по делу его сына Хантера Байдена выведено на уровень спецпрокурора. Такую оценку приводит в своём материале 12 августа агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как пояснил агентству член Демократической партии высокого ранга, в свете назначения спецпрокурора избирательный штаб Байдена могут ожидать трудности при проведении агитации.

«Это серьезно повлияет на переизбрание. Они подвергаются риску того, что им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстает перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом. Байден хочет говорить об экономике, оружии, национальной безопасности, у него будет меньше возможностей для этого», — пояснил представитель демократов.

В Демократической партии опасаются, что специальный прокурор может «найти что-то неожиданное» в деле Хантера Байдена.

При этом руководство демократов ожидало, что Хантер Байден и спецпрокурор заключат сделку, но переговоры зашли в тупик.

«Потенциальный суд повышает вероятность начала беспрецедентного в истории США представления: сын действующего президента столкнется с уголовными обвинениями в то время, как его отец будет добиваться переизбрания, вероятнее всего, соперничая с республиканцем Дональдом Трампом, которому предстоит не менее трех уголовных судебных процессов», — указано в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уровень дела сына президента США Хантера Байдена повысили до спецпрокурора. Статус спецпрокурора получит прокурор штата Делавэр Дэвид Уайсс, который ведёт расследование.

Суд штата Делавэр решил отложить вынесение вердикта Хантеру Байдену, адвокатам и прокурорам выделили 30 дней для предоставления дополнительной информации по уточнению деталей сделки о признании Байденом-младшим своей вины. Его обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов».

Как утверждается, в 2017 и 2018 годах сын Байдена не заплатил более $100 тыс., что грозило тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений. Байдена-младшего также обвинили во владении оружием в период злоупотребления запрещёнными препаратами (ещё 10 лет тюрьмы).

Позднее в США опубликовали меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и с Украины.