Bild: Rheinmetall передадут Украине беспилотники LUNA NG до конца года
В Германии сообщили о решении Rheinmetall передать Украине беспилотники LUNA NG
Берлин, 13 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Немецкий оборонный комплекс Rheinmetall до конца текущего года передаст Вооружённым силам Украины современные беспилотные летательные аппараты LUNA NG. Об этом сообщило издание Bild.
По данным источника, в комплект БПЛА входят несколько беспилотников, наземная станция управления, а также стартовая катапульта. LUNA NG, согласно заявлениям производителей, представляет собой новую превосходящую по всем основным характеристикам модель БПЛА.
На вооружении бундесвера LUNA NG находятся с начала 2000-х годов. Дрон способен осуществлять непрерывный полёт в течение 12 часов на расстояние свыше сотни километров.
Как передавало ИА Регнум, 8 августа издание Handelsblatt сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 старых танков Leopard 1, 30 из которых будут переданы Вооружённым силам Украины. По данным издания, изначально концерн намеревался приобрести танки у Швейцарии, однако власти этой страны отвергли предложение.