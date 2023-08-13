Берлин, 13 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Немецкий оборонный комплекс Rheinmetall до конца текущего года передаст Вооружённым силам Украины современные беспилотные летательные аппараты LUNA NG. Об этом сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

По данным источника, в комплект БПЛА входят несколько беспилотников, наземная станция управления, а также стартовая катапульта. LUNA NG, согласно заявлениям производителей, представляет собой новую превосходящую по всем основным характеристикам модель БПЛА.

На вооружении бундесвера LUNA NG находятся с начала 2000-х годов. Дрон способен осуществлять непрерывный полёт в течение 12 часов на расстояние свыше сотни километров.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа издание Handelsblatt сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 старых танков Leopard 1, 30 из которых будут переданы Вооружённым силам Украины. По данным издания, изначально концерн намеревался приобрести танки у Швейцарии, однако власти этой страны отвергли предложение.