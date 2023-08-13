Берлин, 13 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц, затягивая поставки авиационных крылатых ракет Taurus, вредит и Берлину, и Киеву, заявил обозреватель Welt Тор Барфус.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — говорится в тексте публикации.

Обозреватель отметил, что Шольц, затягивая решение о передаче крылатых ракет Taurus, также подрывает доверие к самому себе. По словам Тора Барфуса, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа ведомство федерального канцлера и министерство обороны Германии опровергли сообщения СМИ о якобы уже принятом решении передать Украине ракеты Taurus. Высокопоставленный чиновник в правительстве ФРГ на правах анонимности заявил изданию Bild, что подготовка к принятию решения не ведётся.