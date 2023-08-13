Дамаск, 13 августа, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Ракетные удары по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке нанесли отряды ополченцев арабских племён. Об этом 12 августа сообщило Fars News Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как уточняется в заявлении, переданном агентству ополченцами, пять ракет были выпущены по позициям американских оккупационных сил в районе газового поля Конико. Ещё четыре ракеты прилетели на базу США, расположенную у нефтяного месторождения Эль-Омар. Одна ракета разорвалась на аэродроме на базе Эш-Шаддади.

Сирийские ополченцы в своём заявлении указали, что продолжат разрушение опорных пунктов американских войск, где бы они ни находились. Бойцы уточнили, что будут действовать до тех пор, «пока не очистят от оккупантов всю сирийскую землю».

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах на территории военной базы США в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Отмечалось, что взрывы произошли в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое военнослужащие США используют в качестве военной базы.

В Дамаске рассматривают военное присутствие американских войск в Сирии как незаконную оккупацию, на которую США решились ради грабежа природных ресурсов, принадлежащих сирийскому народу.