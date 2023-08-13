Москва, 13 августа, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Бархатный сезон на курортах Чёрного моря ожидается в этом году непривычно длительный. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Чёрное море

По словам метеоролога, бархатный сезон охватит первую декаду октября, как минимум. Однако может случиться так, что тепло на побережье Чёрного моря продержится до середины октября.

Как пояснил Вильфанд, сейчас деятельный слой моря очень хорошо прогрет, температура воды в море в Анапе составляет +25 градусов, а в Сочи +27 градусов. В Туапсе и Геленджике море ещё теплее, здесь вода у побережья прогрелась до +28 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд предупредил о сильных ливнях в 14 регионах России.