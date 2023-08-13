Кито, 13 августа, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Представитель политического движения «Строй» Андреа Гонсалес выставила свою кандидатуру на выборах президента Эквадора вместо своего соратника Фернандо Вильявисенсио, которого убили 9 августа на митинге. Об этом говорится в заявлении, размещённом в микроблоге указанной политической силы.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Гонсалес до гибели Вильявисенсио была претендентом на пост вице-президента республики. Замену ей пообещали найти в «ближайшие часы».

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в эквадорской столице Кито проходил предвыборный митинг, в котором участвовал Фернандо Вильявисенсио. Во время мероприятия началась стрельба.

Три пули попали политику в голову, в результате чего он скончался. Кроме того, ещё десять человек, в том числе двое полицейских и кандидат в депутаты, получили ранения. Семеро пострадавших оказались в больнице.

После инцидента полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Вильявисенсио. Один из них скончался от ранений, полученных при задержании.