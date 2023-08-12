Багдад, 13 августа, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Иракское министерство коммуникации с 13 августа отменит блокировку мессенджера Telegram на территории Ирака, сообщается в социальных сетях ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Такое решение власти республики приняли в связи с получением ответа от компании «на требования органов безопасности государства».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа власти Ирака объявили о блокировке Telegram «по указаниям компетентных органов, связанных с национальной безопасностью, а также «для сохранения персональных данных иракских граждан». Ведомство обвинило компанию, в том, что её руководство не отвечает на запросы, касающиеся действий в сфере обеспечения «безопасности и общественного спокойствия».

В министерстве уточнили, что власти республики неоднократно требовали от Telegram «сотрудничества в рамках закрытия платформ, ответственных за утечку данных».

29 апреля блокировку этого мессенджера отменили в Бразилии. Она действовала три дня. Вместе с тем компанию обязали выплачивать по 1 млн реалов (16,1 млн рублей) за каждый день в случае неисполнения требований о предоставлении всех данных администраторов и участников каналов с неонацистским контентом. В марте 2022 года бразильский суд блокировал работу Telegram на два дня.