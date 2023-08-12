Москва, 13 августа, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Водитель люксового BMW М8, загоревшегося в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, по данным ИА Регнум, за последний год был оштрафован 97 раз.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Владельцем автомобиля является 63-летний бизнесмен Ахмахаж Мазакаев, он подтвердил в беседе с РЕН ТВ, что за рулём BMW М8 в момент аварии находился его 21-летний сын Лерса Мазакаев, а пассажиром был, по всей видимости, 21-летний приятель сына. Оба молодых человека скончались на месте ДТП.

За последний год (начиная с августа 2022 года) владельцу автомобиля поступило 97 уведомлений о штрафах, из них неоплаченными числятся три. В основном штрафы приходили за превышение скорости на 20–40 километров больше установленного в городе скоростного лимита.

Однако за месяц до смертельной аварии тот, кто управлял автомобилем, стал допускать превышение скорости выше положенного на 60–80 километров. В частности, 28 июля было зафиксировано превышение скорости на 80 километров.

Кроме того, в декабре 2022 года водитель автомобиля стал участником массового ДТП с участием четырёх автомобилей.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Автомобиль BMW М8 на скорости врезался в мачту уличного освещения и загорелся от удара. Водитель автомобиля и его пассажир погибли на месте.