Нальчик, 13 августа, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Четверо пострадавших от камнепада в Кабардино-Балкарии, остаются в больнице города Нальчика. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Минздрава России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Уточняется, что в Республиканской клинической больнице Нальчика на стационарном лечении остаются четыре человека, состояние одного из них тяжёлое. Двоим пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Все пострадавшие при камнепаде в Кабардино-Балкарии получили требуемую медицинскую помощь в полном объёме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии увеличилось до шести человек, ещё один погиб. Трагический инцидент произошёл у альпинистского лагеря «Безенги» («Судейские ночевки») на высоте 3500 метров. На этом месте остановились на ночёвку две группы туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга.

На место камнепада вылетел вертолёт со спасателями МЧС России. Они начали поэтапную эвакуацию группы туристов. Всех эвакуированных туристов передали медикам в Нальчике.