Киншаса, 13 августа, 2023, 00:34 — ИА Регнум. По меньше мере 14 человек погибли в результате атаки вооруженных лиц на деревню на юго-западе Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщает агентство Agence France Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Нападение произошло в провинции Кванго, недалеко от границы с Анголой. По информации источников, у боевиков имелись мачете и огнестрельное оружие.

В AFP отметили, что атака последовала за недавним арестом полицейских. Местные власти принимают меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле боевики напали на деревню Мусандаба в провинции Северное Киву на востоке ДР Конго. В результате случившегося погибли 22 местных жителя.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 27 июля Вооружённые силы ДР Конго (FARDC) обвинили армию Руанды в нарушении государственной границы. Командование конголезских войск назвало действия руандийской стороны «интервенцией», направленной на дестабилизацию и нарушение территориальной целостности республики.