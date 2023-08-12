Королёв, Московская область, 12 августа, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Наталья Королёва, дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики, легендарного учёного и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщили 12 августа координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева и историк космонавтики Александр Железняков в беседе с ТАСС.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Да, сыновья подтвердили информацию» — уточнила Исаева.

Железняков рассказал, что прощание с Королёвой состоится 15 августа. Причина смерти названа не была.

Наталья Королёва родилась 10 апреля 1935 года, она сделала блестящую карьеру в области медицины и была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук. Она долгие годы преподавала, делясь с учениками своим богатым опытом. Королёва Королева с отличием закончила первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, работала в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, затем перешла в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.

Кроме того, Королёва была академиком Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и являлась почётным гражданином подмосковного города Королёв. Она — лауреат Государственной премии СССР, премии имени Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За её авторством более 200 научных работ, а также три свидетельства на изобретения.