Москва, 12 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Работу зарубежных поисковых сервисов Роскомнадзор не ограничивает. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — указано в сообщении.

Гражданам России в Роскомнадзоре рекомендовали всегда пользоваться отечественными поисковыми сервисами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что интернет-пользователи в России 12 августа начали массово жаловаться на работу поисковика Google. По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 17:35 мск пользователи сообщили о 496 проблемах, возникающих при поиске информации. 55% жалоб связаны с общими проблемами, 35% — с работой сайта. Остальные сообщили о трудностях при входе в систему.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Доступ к поисковому сервису восстановился в полной мере после 19:00 мск.