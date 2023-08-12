Вашингтон, 12 августа, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Недовольство растет в рядах Вооружённых сил Украины на фоне отсутствия успехов на передовой, из-за чего фронт массово оставляют даже иностранные наемники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт предположил, что в ВСУ среди иностранцев могли остаться только поляки. Он считает, что бегство может охватить и основной состав украинских войск.

По словам Макгрегора, в итоге ситуация на передовой приведет к расколу ВСУ, а затем и к разгрому киевской армии. Полковник выразил мнение, что это произойдёт совсем скоро.

Он добавил, у военнослужащих, которые безуспешно ведут бои, не только падает моральный дух, но теряется смысл в дальнейшем участии в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор заявил, что киевская армия может потерпеть крах из-за наступления российских войск в Харьковской области, а также из-за нежелания личного состава ВСУ дальше участвовать в боевых действиях. 12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение Киева провести контрнаступление привело к огромным потерям в рядах Вооружённых сил Украины и фактически стало преступлением против украинских военных.

Он уточнил, что киевские войска потеряли в результате своей наступательной операции примерно 60 тыс. военнослужащих. Джонсон добавил, что Украина не имела каких-либо шансов на успех изначально.