Ниамей, 12 августа, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Французские военные не покидают территорию базы в столице Нигера Ниамей, в самом городе движения иностранных военных также не наблюдается. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости.

Zheng Yangzi, XinHua, GlobalLookPress Ниамей.

Уточняется, что все последние дни как военнослужащие, так и спецтехника с французскими военными не были замечены вне пределов базы в Ниамее. При этом мимо базы в столицу Нигера и из неё передвигаются военные страны согласно штатному распорядку. Вдоль стен базы продолжается уличная торговля, как и в обычное время, беженцев на дорогах нет.

Военные Нигера, захватившие власть в стране в конце июля и отстранившие от исполнения обязанностей президента Мохамеда Базума объявили о денонсации военных соглашений с Францией. На сегодняшний день в Нигере находится около 1,5 тысяч французских военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рядом с французской военной базой в Ниамее прошла стихийная многотысячная демонстрация, участники которой требовали немедленного вывода иностранных войск из Нигера.

Собравшиеся выражали поддержку военным мятежникам, захватившим власть в Нигере и открыто выражали негативное отношение к ЭКОВАС, которое заявило о готовности провести военную операцию по восстановлению конституционного порядка в Нигере и освободить президента страны Базума.