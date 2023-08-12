Пекин, 12 августа, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Лидеры трёх стран «Группы семи» (G7) — Франции, Германии и Италии — не получили приглашения от Китая посетить третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»), написала китайская газета Global Times со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты уточнили, что большая часть приглашений отправилась главам развивающихся государств. Собеседник газеты пояснил, что власти Китая в вопросе организации таких мероприятий предпочитают «не масштаб и количество, а качество и эффективность».

В издании также напомнили о сообщениях некоторых неназванных западных СМИ, которые распространили информацию якобы «об отсутствии планов» у европейских лидеров посещать этот форум. В публикации подчеркивается, что подобные сведения не соответствуют действительности, поскольку вопрос о визите глава государств решали именно в Пекине.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает присутствия президента России Владимира Путина на форуме «Пояс и путь», который пройдёт в Китае в октябре. Глава Сербии отметил, что сам собирается побывать на мероприятии.

Инициатива «Один пояс — один путь» занимается развитием действующих и созданием новых торгово-транспортных путей, которые связывают свыше 60 стран Азии, Европы и Африки.