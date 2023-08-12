Брюссель, 12 августа, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Веедение индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике готовит Евросоюз. Об этом сказано в распространенном 12 августа заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Евросоюз торжественно передает свой призыв к восстановлению конституционного порядка, подтверждает свою полную поддержку демократически избранному президенту [Мохамеду] Базуму и приветствует решения, принятые главами государств ECOWAS на втором экстренном саммите, посвященном ситуации в Нигере», — заявил Боррель.

При этом дипломат подчёркивает поддержку Брюсселем поиска мирного выхода из создавшейся ситуации при параллельной мобилизации сил ЭКОВАС для вторжения в Нигер военных соединений. Боррель указал, что Евросоюз готовится внести свой вклад в реализацию усилий ЭКОВАС путём ввода индивидуальных санкций против нового руководства Нигера.

Боррель уточнил, что Евросоюз продолжит поставки в Нигер гуманитарной помощи и останется на стороне народа страны, «в особенности во имя защиты их прав человека».

Ранее ИА Регнум сообщало, что участники многотысячной акции протеста в Ниамее потребовали вывода французского воинского контингента из Нигера. Манифестанты открыто выражали негативное отношение к ЭКОВАС, которое заявило о готовности провести военную операцию по восстановлению конституционного порядка в Нигере и освободить президента страны Базума.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

В свою очередь мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.