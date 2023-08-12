Эр-Рияд, 12 августа, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду завоевал первый трофей в составе этой команды, победившей «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 в финальном матче клубного Кубка арабских чемпионов. Игра прошла 12 августа в Таифе.

Univision.com Криштиану Роналду

Первый гол забил игрок «Аль-Хиляль» Микаэль на 51-й минуте. На 71-й минуте защитник «Аль-Насра» Абдулела аль-Амри получил красную карточку, и команда осталась в меньшинстве. На 78-й минуте ещё один игрок получил карточку — находившийся в запасе защитник Наваф Бушал, за споры с судьёй. Роналду, играя в меньшинстве, забил два гола: на 74-й и на 98-й минутах. На 115-й минуте он покинул матч из-за травмы колена.

За весь турнир Роналду забил шесть голов в шести играх и стал лучшим бомбардиром этих соревнований.

Как сообщало ИА Регнум, Роналду в этом матче невольно нарушил законы Саудовской Аравии, когда перекрестился после забитого гола. В этой стране запрещена демонстрация приверженности христианству.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Он заявил, что не собирается возвращаться в европейский футбол. Футболиста внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года. По данным журнала Forbes, доход Роналду за год составил $136 млн. При этом на футболе он получил $46 млн.