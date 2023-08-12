Киев, 12 августа, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское наступление идёт по плану. Об этом он сказал 12 августа в эфире украинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наступательные операции идут по плану генштаба, и они эффектно ведут наступательные действия», — утверждает Подоляк.

В свою очередь, рассуждения о медлительности украинских военных он назвал инфантилизмом.

«Было бы желательно, чтобы они меньше смотрели «Рэмбо», а больше читали учебники, тогда было бы меньше инфантилизма и голливудского ожидания развития событий», — добавил Подоляк.

Ранее в США указали на тяжёлые потери ВСУ из-за провального контрнаступления. Как сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, решение украинского командования о проведении контрнаступления повлекло огромные потери ВСУ и фактически стало преступлением. По его оценке, в результате своих неудач украинские войска потеряли около 60 тыс. военных, при том что у Киева изначально не было шансов на успех.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В Минобороны России отметили, что украинские военные не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений, но понесли при этом большие потери — за два месяца ВСУ потеряли 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.

Президент России Владимир Путин 30 июля сообщил, что украинская армия сменила тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, и использует на передовой только пехоту. Причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее, отметил российский лидер.