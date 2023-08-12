Москва, 12 августа, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Попавшая в ДТП в Подмосковье певица Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, заявил 12 августа её директор Сергей Пудовкин.

(сс) Геодакян Артем / TASS Лада Дэнс

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать, передвигаться не может», — привёл его слова ТАСС.

Пудовкин назвал Дэнс сильным и волевым человеком и пообещал, что, как только она сможет, она запишет видеообращение поклонникам. По его словам, врачи делают оптимистичные прогнозы, но реабилитация будет сложной.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа певица получила в ДТП, когда возвращалась с концерта, множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Её госпитализировали сначала в клинический госпиталь имени Н. Бурденко, а затем — в частную клинику. Врачи исключили перелом позвоночника, однако из-за черепно-мозговой травмы певице в первое время запретили говорить. Пудовкин 8 августа рассказал, что врачи пока не разрешают общаться с пациенткой. 10 августа появились первые фотографии Лады Дэнс, сделанные в клинике, где она находится после ДТП.