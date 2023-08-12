Геленджик, Краснодарский край, 12 августа, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после ДТП на трассе возле Геленджика, в ходе которого грузовик, перевозивший раков, столкнулся с экскаватором и автомобилем, сообщили 12 августа в пресс-службе краснодарского МВД.

МВД России по Краснодарскому краю Перевернувшийся грузовик

«В районе парка «Олимп», грузовой «Хёндай», перевозивший в кузове живых раков, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным экскаватором», — говорится в сообщении.

После этого столкновения, в грузовик сзади въехал «Фольксваген Амарок». Пострадавшая девочка находилась в грузовике. Её госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у неё перелом ключницы. Состояние девочки стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в Лазаревском районе Сочи внедорожник УАЗ врезался в скалу, когда перевозил пассажиров, из-за того, что водитель не справился в управлением. В аварии пострадали девять человек, в том числе дети пяти и 13 лет, а также беременная женщина.