Москва, 12 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В России стали меньше покупать арбузы. Как следует из данных Такскома, летом 2023 года средняя цена 1 кг арбуза составила 68 рублей, а продажи снизились.

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«Средняя цена выросла на 14%, продажи упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — уточнили в компании.

Цена дынь, в свою очередь, составила 112 рублей за 1 кг, но продажи при этом выросли на 12% по сравнению с тем же временным отрезком 2022 года. Данные Такскома привёл сайт RT.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля стало известно, что российские полярники впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде. Как сообщил ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков, максимальный вес одного арбуза составил 1 кг, а диаметр 13 см. Растения на станции выращивают в фитотехкомплексе в рамках научного эксперимента на протяжении четырёх лет.