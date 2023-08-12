Дивногорск, Красноярский край, 12 августа, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В Дивногорске на детской площадке ребёнка чуть не убило баскетбольным щитом, информацию подтвердили в прокуратуре Красноярского края.

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Инцидент произошёл 11 августа в парке на улице Х. Гримау. Во время игры в баскетбол 12-летний мальчик повис на кольце. Опора была сварена непрочно, и конструкция переломилась на две части. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму. Медики оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное. Известно также, что мальчика воспитывают в благополучной семье в Красноярске и в Дивногорске он был в гостях у бабушки.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В ходе неё установят ответственных за содержание и безопасность на детской игровой площадке, дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки виновных привлекут к ответственности.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок получил травмы во время игры в сквере «Строителей». Сквер приняли в эксплуатацию в начале августа 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года десятилетняя девочка получила тяжелые травмы, упав на детской площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на детской площадке во дворе дома 13/1 на Пулковском шоссе в Московском районе. Девочка выполняла гимнастический трюк на кольцах. Во время упражнения одно из них сорвалось. В результате она упала на землю, сильно ударившись головой и шеей.