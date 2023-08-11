Киев, 12 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Глава федерации биатлона Украины Иван Крулько потребовал от международных спортивных сюзов исключить из своего состава российские и белорусские федерации. Это заявление распространила пресс-служба украинского объединения биатлонистов.

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«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил Крулько.

Он привёл в пример Международный союз биатлонистов (IBU) и отметил, что там приостановили членство Союза Биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Крулько хочет, чтобы атлетам из этих двух стран закрыли все возможности приезжать на международные мероприятия.

Ранее в Верховной раде Украины подготовили обращение к лидерам других государств с призывом запретить въезд российских и белорусских спортсменов. Документ подготовили в связи возможным их допуском на Олимпийские игры 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

При этом в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России и Белоруссии не получат приглашения на соревнования в Париже. Это решение приняли в связи санкциями, которые ввёл комитет в связи со спецоперацией на Украине.

В то же время Россия и Белоруссия организуют международные соревнования. В Минске 4 августа стартовали Игры стран СНГ. В Казани в июне 2024 года пройдут Игры стран БРИКС, на которые пригласили в том числе спортсменов из Африки, Екатеринбурге в сентябре того же года пройдут Всемирные игры дружбы, на которые также позовут украинских спортсменов.