Нигерийцы в Нигере из-за опасений за жизнь попросили вернуть их на родину
Ниамей, 12 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Нигерийцы, постоянно проживающие в Нигере, где произошёл государственный переворот, опасаются за свою жизнь и просят нигерийские власти помочь им вернуться на родину. Об этом представители нигерийской общины рассказали газете Punch.
«Нигерцы злятся на нигерийцев, поскольку Нигерия выступает за войну против их страны», — приводит издание слова одного из представителей общины Маины Букара.
В нигерийской общине заявили, что жизнь в Нигере становится невыносимой, но вернуться на родину они не могут из-за закрытых границ.
Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.
На внеочередном саммите в Абудже 10 августа ЭКОВАС принял решение о подготовке к развертыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента. В свою очередь нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству.
Позже Нигерия выразила готовность отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. К ней присоединились Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.
В МИД России заявили, что Москва поддерживает посредничество ЭКОВАС, направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере. В ведомстве также отметили, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране.