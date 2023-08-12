Ниамей, 12 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Нигерийцы, постоянно проживающие в Нигере, где произошёл государственный переворот, опасаются за свою жизнь и просят нигерийские власти помочь им вернуться на родину. Об этом представители нигерийской общины рассказали газете Punch.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нигерцы злятся на нигерийцев, поскольку Нигерия выступает за войну против их страны», — приводит издание слова одного из представителей общины Маины Букара.

В нигерийской общине заявили, что жизнь в Нигере становится невыносимой, но вернуться на родину они не могут из-за закрытых границ.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.

На внеочередном саммите в Абудже 10 августа ЭКОВАС принял решение о подготовке к развертыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента. В свою очередь нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству.

Позже Нигерия выразила готовность отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. К ней присоединились Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.

В МИД России заявили, что Москва поддерживает посредничество ЭКОВАС, направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере. В ведомстве также отметили, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране.